ميناء الإسكندرية يتسلم القاطرة البحرية مختار

استلمت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أحدث الإضافات إلى أسطولها من الوحدات البحرية وهو القاطرة البحرية مختار، والتي تم بناءه بأيدي مصرية؛ لتكون إضافة جديدة إلى قدرات الهيئة وخطوة أخرى نحو رفع قدراتها التشغيلية الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية التي تقدم للسفن، حيث أن عمليات القطر هي أحد الأنشطة الرئيسية بالميناء وهو عنصر رئيسي لضمان سلامة الإبحار لمختلف أنواع السفن بداية من وصولها إلى نطاق مينائي الأسكندرية والدخيلة وحتى تراكيها على الأرصفة ثم مغادرتها الميناء بعد إتمام عمليات الشحن والتفريغ الخاصة بها.

وتفقد اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية، واللواء بحري حسام الدين قطب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، و اللواء بحري هشام صفوت نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والمختصين بالجهتين القاطرة وعاينوا إمكانياتها المتقدمة، حيث تم مراعاة توافقهما مع أحدث النظم العالمية، وكذا مع معايير واحدة من أكبر الهيئات التصنيفية العالمية حيث تم بناء القاطرة بالتوافق مع تصنيف هيئة الإشراف الفرنسية BV.

وتعد القاطرة مختار من أحدث القاطرات البحرية والتي تشكل إضافة قوية إلى إسطول قاطرات هيئة ميناء الأسكندرية حيث تتمتع بقوة شد 70 طن ويصل طول القاطرة إلى 35م وعرضها 11.5م بغاطس 6م وتصل سرعتها إلى 12 عقدة

يذكر أنه قد تم البدء في هذا المشروع بالتعاقد مع شركة ترسانة الأسكندرية في أغسطس 2021 وتم بناءها تحت إشراف لجنة من المتخصصين بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية وخاصة من إدارة الخدمات البحرية بالميناء والمعنية بإدارة وتشغيل الوحدات البحرية المختلفة والمشهود لها بالكفاءة والتميز وإحترافيتها في إدارة إسطول الوحدات البحرية من لنشات وقاطرات ، وقد تم مراعاة تدريب طاقم القاطرة على التشغيل والإبحار على أعلى مستوى من الكفاءة والأمن والسلامة.

يأتي إنضمام تلك القاطرة إلى إسطول الميناء في إطار حرص الهيئة الدائم على رفع قدراتها التشغيلية وتقديم أعلى جودة في خدماتها المقدمة للسفن وعلى أعلى قدر من الأمن والسلامة لاسيما وأنه من المقرر إستلام قاطرة أخرى بنفس المواصفات من شركة الترسانة في القريب العاجل كما قامت هيئة ميناء الأسكندرية في إطار رؤيتها المستقبلية والتوسعات التي تجري بها بالتعاقد في شهر مارس من العام الجاري مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن على بناء 3 قاطرات جدد قوة شد 70 طن ومن المقرر إستلامهم في عام 2028.