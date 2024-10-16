جامعة قناة السويس تنظم ندوة توعوية حول التغيرات البيئية والمناخية

نظمت جامعة قناة السويس، ندوة تثقيفية بعنوان “التوعية بالتغيرات البيئية والمناخية”، وذلك في إطار مبادرة “بداية” التي تهدف إلى نشر الوعي البيئي بين الطلاب والمجتمع

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وعُقدت بالتعاون بين جامعة قناة السويس وإدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم، كجزء من برنامج مبادرة “بداية” تحت شعار “مدرستنا أحلى بالقيم”، الذي يهدف إلى توعية الطلاب بحقوق الطفل والمرأة وذوي الهمم، من خلال ورش عمل تفاعلية ضمن مبادرة “بداية جديدة” لبناء الإنسان

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن تأثير التغيرات المناخية أصبح واقعا يعيشه العالم بأسره، خاصة في ما يتعلق بالتربة والمياه، وأن مواجهة هذه التحديات تتطلب تضافر الجهود، مشيرا إلى أن البحث العلمي يلعب دورا محوريا في إيجاد حلول استباقية للتصدي لهذه التغيرات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، أن اختيار موضوع التغيرات المناخية جاء ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي تهدف إلى توعية الطلاب بكيفية مواجهة هذه التحديات البيئية، والحفاظ على البيئة من خلال مبادرات مثل “بداية"، مشيرًا إلى أهمية تعزيز وعي الأجيال الشابة بأهمية دورهم في حماية البيئة والمشاركة في جهود الحفاظ على مواردها.

جاء ذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والأستاذ الدكتور حسن نور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أدار الندوة الدكتور عمرو محمد نجيب ، مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وقد تناولت الندوة موضوعات متعددة، من بينها التعريف بالبيئة وأنواعها، وأهم المقومات التي تسهم في تحقيق بيئة سليمة، مع التركيز على كيفية الحفاظ عليها من التلوث

وناقشت الندوة أهمية ترشيد استهلاك مصادر الطاقة مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، ودور الطاقة المتجددة في الحد من التلوث البيئي، مع تقديم أمثلة واقعية حول كيفية الحفاظ على البيئة.

الندوة التي أُقيمت في مدرسة مؤمن نعمان الابتدائية، حققت نجاحًا كبيرًا في جذب اهتمام الطلاب والمشاركين. وقد تم تنظيم الندوة بإشراف الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع شيماء نصر مدير ادارة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان بمديرية التربية والتعليم؛ لتكون هذه الفعالية خطوة جديدة في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي البيئي والتنمية المستدامة.