جنوب الوادي تدرس تطوير وحدة مناظير المستشفيات الجامعية

بحث الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، عملية تطوير ورفع كفاءة وتحديث وحدة المناظير بالمستشفى الجامعي، كما عقد اجتماع لمتابعة مشروع تطوير البنية التحتية بالجامعة.

إطلع رئيس الجامعة، على معدلات الانجاز في مشروع تطوير البنية التحتية وعملية التجميل واعادة التخطيط للمنطقة المحيطة بمبنى رئاسة الجامعة والمنطقة أمام كلية الإعلام وكيفية الاستفادة المثلى من المساحات الموجودة بالمنطقتين لتكون ساحة تجمع وأنشطة طلابية متنوعة ومنطقة خدمية.

وناقش عملية تطوير المنطقة أمام مبنى كلية العلاج الطبيعي الجديد ، وعمل بوابة رئيسية للجامعة ناحية الطريق الواصل بين الجامعة الأم والجامعة الاهلية ، ومشروع تطوير المدن الجامعية والمساحات الموجودة بها، وكذلك تم مناقشة العديد من مشروعات تطوير البنية التحتية بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، خلال الاجتماع بضرورة حسن استثمار الموارد المتاحة والاهتمام بالمسطحات الخضراء ومراعاة البعد الجمالي والهوية البصرية الجاذبة.

تطوير وحدة المناظير:

في سياق متصل، ناقش رئيس الجامعة، خلال جولته الميدانية اليوم الأربعاء، بالمستشفيات الجامعية، عملية تطوير ورفع كفاءة وتحديث وحدة المناظير بالمستشفى الجامعي.

ووجه رئيس الجامعة، بمراعاة المعايير والمواصفات القياسية العالمية خلال عملية التطوير مشيرا الى اهتمام الدولة والجامعة بدعم كليات القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي اقليم جنوب الصعيد، وأداء رسالتها التعليمية والبحثية على أكمل وجه.

ورافق، رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور احمد عليان مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور محمد تاج المشرف على وحدة المناظير، والمهندس محمد الكامل مدير عام الإدارة الهندسية ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة والمستشفيات الجامعية.

وفي وقت سابق ناقش عكاوي، حجم الانجاز للخطة الموضوعة بشان تقديم الخدمات الطبية لطلاب الجامعة الأهلية وذلك من خلال المركز التخصصي للتعليم والتدريب والرعاية الصحية صحتك.

بحضور الدكتور أحمد علي عامر منسق برنامج الطب والجراحة بالجامعة الأهلية و محمود خليفه مدير عام الحسابات والموازنة وأحمد غريب ممثل وزارة المالية بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني وحوكمة كافه الإجراءات وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة في إطار حرص الجامعة على توفير كافه سبل الدعم للطلاب وفقا لاحدث الممارسات.