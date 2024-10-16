أبطال وموعد عرض مسلسل «نقطة سوداء»

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل «نقطة سوداء»، بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي، عن موعد عرض أولى الحلقات يوم 5 نوفمبر المقبل، عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

أحداث مسلسل "نقطة سوداء"

تدور أحداث مسلسل "نقطة سوداء" في إطار اجتماعي رومانسي ويتكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه خارج موسم رمضان 2024، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

مسلسل نقطة سوداء

أبطال مسلسل «نقطة سوداء»

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من الفنانين أبرزهم ناهد السباعي أحمد بدير، سماح أنور، أحمد فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

مسلسل نقطة سوداء

مسلسل نقطة سوداء

ويعتبر مسلسل نقطة سوداء هو العمل الفني الثاني الذي يجمع بين أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد مشاركتهما سويًا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.

على صعيد آخر، طرح المطرب أحمد فهمي أحدث أغنياته باللهجة الخليجية، والتي تحمل إسم "وحق الله"، بمشاركة الفنان السعودي بدر الشعيبي، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".



أغنية "وحق الله" من ألحان وكلمات بشار، وبسبب الظروف التي تمر بها بلاد العالم بعد انتشار فيروس كورونا، لم يتمكن "فهمي" من الذهاب إلي السعودية لتصوير الأغنية مع بدر الشعيبي وفريق الأغنية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية الصحية.

مسلسل نقطة سوداء

وتقول كلمات الأغنية:. "وحق الله أنا لا يمكن إنه أنساه .. أنا قلبي وحياتو معاه .. وأحبه وحق الله .. وحق الله أنا من دونه ما أقدر أنا فبعادو أناثر .. وأحبه وحق الله ".

وروج "فهمي" لأغنية "وحق الله" والتي طرحها منذ ساعات قليلة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".