ارتفاع كبير لأسهم قطاع الأغذية في البورصة بقيادة "دومتي"

شهدت أسهم شركات قطاع الأغذية في البورصة خلال جلسة تعاملات اليوم قفزات كبيرة مدعومة بعرض استحواذ الشركة الدنماركية على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية- دومتي".

سجل سهم "دومتي" ارتفاعا قياسيا بنسبة 20% صعودا محققا أعلى سعر له عند مستويات 21.6 جنيها، تلاه سهم عبور لاند مسجلا صعودا بنسبة 20% ليسجل 18.2 جنيها، ثم شركة اراب ديري لتسجل 2.8 جنيه، ويضم قطاع الاغذية 26 سهما شهدت جميعها ارتفاعات كبيرة.

إعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي تلقيها عرضا من شركة "أرلا فودز" الدنماركية، مالكة علامة الزبدة الشهير "لورباك"، عرضاً غير ملزم لشراء غالبية أسهم شركة "دومتي".

كانت الشركة الدنماركية قد أصدرت بيانا منذ ساعات تعرض شراء سهم "دومتي" مقابل 31.48 جنيه، بما يمثل علاوةً بنسبة 74% على سعر إغلاق السهم اليوم عند 18.03 جنيه. ويقيّم الشركة عند 8.9 مليار جنيه (183 مليون دولار).

تضمن بيان الشركة الدنماركية أنه في حال استحوذت على "دومتي" ستشطبها من البورصة.

كما توقّع أن يستمر كبار الملاك الحاليين لشركة "دومتي"، عائلة الدماطي، كمساهمين في الشركة، وأن يبقى محمد الدماطي في منصب الرئيس التنفيذي.