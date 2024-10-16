مستشفى أبوكبير المركزي: التعامل مع أول حالة لإذابة الجلطة الدماغية

أجرى الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى أبوكبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

بدء وكيل الوزارة زيارته بالمرور على وحدة العناية المركزة بالمستشفى، والتي تسع لعدد ٢٣ سرير وتعمل بكامل طاقتها، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، ومتابعة الحالة الصحية والخدمة المقدمة لهم، كما تفقد قسم الحضانات، التي تسع لعدد ١٦ حضانة، وعناية الكبد والجهاز الهضمي، والتي تسع لعدد ٧ أسرة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد قسم المعامل وبنك الدم التجميعي، وتم التأكد من توافر كافة فصائل الدم ومشتقاته.

وأثناء الزيارة تم استقبال أول حالة جلطة دماغية بالوحدة الجديدة، والتي تم افتتاحها أمس الثلاثاء ضمن ٦ وحدات إذابة الجلطات الدماغية للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، بالتزامن مع افتتاح محافظ الشرقية يرافقه وكيل وزارة الصحة، وحدة مستشفى فاقوس المركزي بجانب افتتاح العناية المركزة، والقسم الداخلي الفندقي بالمستشفى.

وتابع وكيل الوزارة؛ الخدمة الطبية المقدمة للحالة الأولي بأبوكبير والتي تبلغ من العمر ٤٧ عاماً والتي تم إعطاؤها حقنة إذابة الجلطة الدماغية قبل مرور ٣ ساعات من ظهور الأعراض عليها، مؤكداً أهمية هذه الوحدات في إنقاذ حياة المرضى والمصابين بهذه الجلطات، وشفائهم تماماً منها بعد الحصول على العلاج شريطة أن يتم التعامل مع الحالات في أسرع وقت وفي خلال الأربعة ساعات الأولى من شعورهم بالأعراض، وذلك نظراً لأن الجلطة الدماغية تعد ثالث سبب عالمياً في حالات الوفاة، والسبب الأول عالمياً للشلل في الوقت الحالي، مقدماً للفريق الطبي الشكر على جهودهم المبذولة وسرعة التعامل مع الحالة.

كما تفقد الدكتور هاني جميعة قسم الاستقبال والطوارئ، والذي يضم ١٠ أسرة ويستقبل شهرياً مالا يقل عن ٥٥٠٠ حالة مرضية، وكذا إصابات الحوادث، كما تفقد وحدة الأشعة المقطعية، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي والتي تضم ٦٨ ماكينة غسيل كلوي تقدم الخدمة لعدد ٢١٦ مريض شهرياً منهم ٥ ماكينات تختص بوحدة الغسيل الكلوي للأطفال، ومنهم ٦ ماكينات مخصصة لمرضى فيروس C يتردد عليها ٢٦ مريض و ٥٧ ماكينة لمختلف الحالات وذلك بإجمالي عدد ٢٣٧٣ جلسة شهرياً.

كما تابع الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع مبنى مستشفى أبوكبير الجديد، والمزمع إنشاؤه بعدد ٦ طوابق تضم أقسام العمليات بقوة ٦ غرف، وقسم العناية المركزة بقوة ١٥ سرير، وقسم العناية المركزة للمبتسرين بقوة ٢٣ سرير، وقسم الإقامة الداخلية بقوة ١٦٤ سرير ، بالإضافة إلى ١٣ عيادة خارجية ، وذلك بتكلفة إجمالية أكثر من ٨٠٠ مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، موجهاً مديرة المستشفى بالمتابعة المستمرة للشركة المنفذة للأعمال، للتأكد من التزامها بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال ودخول هذا الصرح الطبي الكبير الخدمة ليُساهم في الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات صحية وعلاجية مميزة لأبناء المحافظة