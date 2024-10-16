وزير الخارجية: الأمن المائي المصري قضية وجودية ولن نسمح بالمساس بها

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أنه تحدث مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، عن القضية الفلسطينية وهي القضية الأولى والتي تعد لُب الصراع في المنطقة، في ظل الأوضاع المأساوية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الأمن المائي المصري

وأشار وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، إلى أنه تحدث مع نظيره الإسباني عن الأزمة اللبنانية والعدوان الإسرائيلي المستمر والممنهج على قطاع غزة ولبنان، متابعًا: “تحدثنا عن الأوضاع في القارة الأفريقية ومنطقة القرن الأفريقي وعن قضية المياه باعتبارها قضية وجودية بالنسبة لمصر.. لن نسمح بالمساس بالأمن المائي المصري وهي قضية وجودية لنا".

وشدد على أنه تطرق في الحديث مع نظيره الإسباني إلى الأمن المصري والأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي.