مباحث الضرائب تضبط 435 قضية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عدة حملات أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (435) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

في سياق مغاير، تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق هائل شب في موقع لتجميع قش الأرز بإحدى قرى مركز إطسا، حيث تصاعدت الأدخنة والنيران لمسافة كبيرة، وتم السيطرة عليها قبل امتدادها للأراضي المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، بنشوب حريق هائل في موقع لتجميع قش الأرز بقرية قلمشاة بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للأراضى المجاورة، وتم إنشاء فواصل بين الأماكن المشتعلة والأخرى غير المشتعلة لمنع امتداد الحريق على مسافات كبيرة .