ارتياح بين مساهمي شركة "دومتي" حول عرض الشركة الدنماركية لشراء أسهمها

كشفت شركة الصناعات الغذائية العربية- دومتي، تفاصيل عرض الشراء الإجباري الذي تلقته من شركة أرلا فودز الدنماركية.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة، إن المساهمين الرئيسين بالشركة وهم يحي بن محمد بن عوض بن لادن وشركة Expedition investments وشركة International Dairy Investment وشركة Trevi Holding تلقوا عرض شراء مبدئي غير ملزم من شركة Alra Foods amba، يتضمن الآتي:

-تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال "دومتي" بتقييم مبدئي غير ملزم نحو 8.897 مليار جنيه، وهو ما يمثل سعر مبدئي غير ملزم 31.48 جنيه للسهم.

-نية أرلا فودز الدنماركية شطب أسهم الشركة اختياريًا من جداول البورصة المصرية بعد إتمام إجراءات الاستحواذ.

وأضافت دومتي، أن المساهمين الرئيسين أعربوا عن تفضيلهم إبرام صفقة الاستحواذ مع شركة أرلا فودز الدنماركية، لكونها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال منتجات الألبان.

كما أعربوا عن نيتهم بيع أسهمهم لشركة أرلا فودز الدنماركية من خلال عرض الشراء المزمع تقديمه وذلك في ضوء الاتفاقيات النهائية التي سيتم إبرامها.

وأشار البيان، إلى أن عملية تقديم عرض الشراء وإتمام إجراءات الاستحواذ مشروط باستكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة والاتفاق على السعر النهائي لعرض الشراء الإجباري والحصول على جميع الموافقات المطلوبة من كافة الجهات الرقابة والحكومية وإبرام الاتفاقيات.