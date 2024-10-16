دور الطلاب في جهود محو الأمية وتعليم الكبار ندوة بآثار سوهاج

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن كلية الآثار بالجامعة نظمت ندوة توعوية عن "دور الطلاب في جهود محو الأمية وتعليم الكبار"، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فهيم فتحي إبراهيم عميد الكلية، والدكتور عامر عجلان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد الدالي، مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة سوهاج، وبالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة .





وأضاف رئيس الجامعة، أنه تحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" والتي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتنمية الإنسان لبناء مجتمع متقدم ومستقر، تواصل الجامعة تنفيذ عدد من الفعاليات والانشطة والتي تستهدف كافة منسوبي الجامعة، مؤكداً على ان طلاب جامعة سوهاج لهم دور بارز و داعم للمشروع القومي لمحو الأمية، وخاصة ان الجامعة ليست مؤسسة تعليمية بل لها دور هام في تنمية المجتمع والخطة الطموح التي طرحها فخامة رئيس الجمهورية، والتي تستهدف استثمار الإمكانات المتاحة في مجال تعليم الكبار والصغار على حد سواء.





وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تولي ملف محو الأمية وتعليم الكبار أهمية خاصة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يقوم بها طلاب الجامعة والنجاحات التي حققوها في هذا الصدد، حيث أثمرت جهود القائمين على هذا المشروع بالجامعة عن محو أمية آلاف الأشخاص بمحافظة سوهاج، وحصد مراكز متقدمه علي مستوى الجامعات المصرية واخرها تحرير 15745 دارساً من قيد الأمية عن دورة يوليو 2024، وذلك وفقاً لما أعلنته اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار.





وأشاد الدكتور فهيم حجازي، عميد الكلية، بالجهود المبذولة بالتعاون مع تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، مؤكداً على أهمية هذه الندوات في توعية الطلاب وللإجابة على مختلف استفساراتهم عن كيفية الوصول للراغبين في محو أميتهم، وكيفية أداء هذه المهمة بشكل مثالي، والامتيازات التي تقدمها الجامعة للطلاب في خذا المجال.





حضر الندوة كلاً من الدكتور عماد وهبة، مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، والدكتور عماد صموئيل والدكتورة أحلام عبد الرحيم منسق تعليم الكبار بالحامعة، ومحمد حلمي مدير وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بالكلية، وعدد من الطلاب بالكلية.