وزير الخارجية: اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية "خطوة تاريخية"

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تثمن الخطوة التاريخية التي اتخذتها إسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطين، متابعًا: “محل تقدير واحترام من الشعب المصري والحكومة ووالقيادة المصرية وكذلك من كل الشعوب العربية والداعمة لقيمة حياة الإنسان”.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أنه تحدث مع وزير الخارجية الإسباني عن أهمية دعوة باق دول العالم المتحضر يحذو هذا الحذو بالاعتراف بدولة فلسطين لكي يكون لفلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وشدد على أنه ناقش مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الرفض التام لكل الإجراءات العدوانية التي يقوم بها المستوطنون، بدعم من دعم من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، سياسة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية.

وتابع: “يتعين على المجتمع الدولي أن يكون له رد فعل حازم تجاه هذه التصرفات المرفوضة شكلا وموضوعا”.