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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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الخارجية: اتفقنا على أهمية تدشين آلية جديدة لدفع العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا

وزير الخارجية الدكتور
وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، أن هناك اتفاق مصري إسباني على ضرورة تطوير العلاقات المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

 

وأوضح وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، على أنه تم الاتفاق اتفقنا على أهمية تدشين آلية جديدة لدفع العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، مضيفًا: “ناقشنا عددا من القضايا المشتركة بينها ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب”.

 

وشدد وزير الخارجية، على أن هناك اتفاقًا مصريًا إسبانيًا على ضرورة تطوير العلاقات المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مضيفا "اتفقنا على أهمية تدشين آلية جديدة لدفع العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا".

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