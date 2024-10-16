خاص لـ"الوفد".. الدكتورة هدى يسى تؤكد دعم المشروعات الصغيرة بقمة أسوان

في إطار دعم وزير الشباب والرياضة لريادة الأعمال والابتكار

في أجواء حماسية، احتفلت مؤسسة "شباب قادرون"، أحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بنجاح فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي الذي أقيم يوم الأحد الماضي، تحت شعار "فرصة واعدة للاستثمار والابتكار".

وخلال مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع قادرون بإختلاف أكدت الدكتورة هدى يسى ، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية و رئيس اتحاد المستثمرات العرب ، في تصريح خاص لـ "الوفد" ، على أهمية دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في مصر، مؤكدة أن هذا الدعم ليس مجرد خيار بل هو ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأوضحت يسى خلال تصريحاتها لـ "الوفد" أن اتحاد المستثمرات العرب، إيمانًا منه بأهمية هذا الدور، سيخصص جلسة خاصة ضمن فعاليات قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي بأسوان للتركيز على المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. وقالت: "هذه الجلسة ستشهد عرضًا شاملاً لحزمة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى دعم رواد الأعمال وتوفير بيئة محفزة لنمو مشاريعهم."

وأضافت يسى خلال تصريحاتها : "نحن نؤمن بأن دعم رواد الأعمال الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، ونحن على ثقة بأن هذه الجلسة ستمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار بين رواد الأعمال والمستثمرين، مما سيساهم في إقامة شراكات مثمرة وفتح آفاق جديدة للاستثمار."

وعن استجابة اتحاد المستثمرات العرب لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الصناعة المحلية وتوطين السلع المستوردة، قالت يسى لـ " الوفد " : "نحن في اتحاد المستثمرات العرب نؤكد التزامنا الكامل بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ونرى أن دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال هو أحد أهم الآليات لتحقيق هذا الهدف. فمن خلال تمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم الخاصة في مجالات الصناعة، يمكننا تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية وخلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة."

وتابعت يسى : "إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فهي تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما أنها تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التوازن الاجتماعي."

وأشادت يسى بدور وزارة الشباب والرياضة في دعم ريادة الأعمال، مؤكدة أن الوزارة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي تقدم كل الدعم للشباب الطموح، وتساهم بشكل فعال في تنمية المجتمع. وقالت: "إن التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام هو مفتاح النجاح في دعم ريادة الأعمال، ونحن نثمن عالياً الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في هذا الصدد."

وعن مشاركة رواد الأعمال في قمة أسوان، قالت يسى لـ "الوفد" : "نحن نتطلع إلى استقبال عدد كبير من رواد الأعمال الشباب في قمة أسوان، حيث ستتاح لهم فرصة لعرض أفكارهم ومشاريعهم أمام نخبة من المستثمرين من مختلف دول العالم، مما سيساهم في جذب الاستثمارات وتوسيع آفاق أعمالهم. كما ستتيح لهم القمة فرصة للتعرف على أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال وتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف الدول."

وأكدت يسى لـ "الوفد" أن اتحاد المستثمرات العرب سيقدم كل الدعم لرواد الأعمال المشاركين في القمة، وسيساعدهم على تكوين شبكات علاقات واسعة مع المستثمرين والشركاء المحتملين.

تصريح خاص لـ"الوفد": الدكتورة هدى يسى تؤكد أهمية تلبية دعوة الرئيس السيسي

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة هدى يسى على أهمية تلبية دعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار في توطين السلع المستوردة وتصنيعها محليًا. وقالت: "إن دعوة الرئيس تأتي في إطار رؤية طموحة لتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المصري، ونحن في اتحاد المستثمرات العرب نؤكد التزامنا الكامل بتنفيذ هذه الرؤية."

وأضافت يسى: "إن توطين الصناعات وتصنيع السلع محليًا له العديد من الفوائد، منها خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي تقليل الضغط على العملة الصعبة."

محرره الوفد و الدكتوره هدى يسى

وأوضحت يسى أن اتحاد المستثمرات العرب يعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على وضع خطط واستراتيجيات لدعم المشروعات التي تساهم في توطين الصناعات وتصنيع السلع محليًا. وقالت: "نحن نؤمن بأن هذا التعاون المثمر بين القطاع الخاص والقطاع العام هو السبيل الأمثل لتحقيق النجاح."

تصريح خاص لـ"الوفد": الدكتورة هدى يسى تؤكد دعم المشروعات الإبداعية

وفي ختام تصريحها لـ"الوفد"، أكدت الدكتورة هدى يسى على أهمية دعم المشروعات الإبداعية في مجال ريادة الأعمال. وقالت: "إن المشروعات الإبداعية تلعب دورًا حيويًا في تنويع الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للشباب المبدع."

وأضافت يسى: "إن اتحاد المستثمرات العرب يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات الإبداعية، ونحن نسعى إلى توفير كل الدعم اللازم لهذه المشروعات لتمكينها من النمو والتطور."

الجدير بالذكر أن قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي بأسوان ستشهد مشاركة عدد كبير من الوفود رفيعة المستوى، بما في ذلك زوجات رؤساء وعدد من الأميرات، بالإضافة إلى نخبة من المستثمرين من مختلف دول العالم.

كما أكدت يسى فى ختام تصريحاتها لـ "الوفد" أن اتحاد المستثمرات العرب سيبذل قصارى جهده لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في مصر، وذلك إيمانًا بدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

شهد المؤتمر حضورًا لافتًا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي أكد خلال كلمته على أهمية دعم ريادة الأعمال والابتكار كركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى الدور المحوري للشباب في دفع عجلة التنمية، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لجميع المبادرات الشبابية.