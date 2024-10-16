المشدد 7 سنوات لعصابة سرقة الهواتف المحمولة بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمنطقة الساحل.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الساحل، يفيد بورود عدة بلاغات من المواطنين بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، وبالفحص وإجراء التحريات ومن خلال جمع المعلومات تم التوصل إلى هوية المتهمين حيث تبين أنهما عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما لسرقة هواتف المواطنين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي واستخدام دراجة نارية في خطف الهواتف المحمولة، كما اتعرفا بارتكاب 3 وقائع سرقة، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات داخل محل سكن أحدهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل نجل عمه لخلافات بينهما بمنطقة المرج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من مباحث قسم شرطة المرج، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب مشاجرة بين عامل ونجل عمه بسبب خلافات بينهما، أطلق خلالها الأول طلقات من سلاح "خرطوش" ما أسفر عن إصابة الأخير وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينه وبين المجني عليه، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم، فيما استمعت لأقوال شهود العيان وكذلك استمعت لأقوال المتهم فور تحسن حالته الصحية، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة، وفور الإنتهاء من التحقيقات أمرت بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

وفي سياق آخر أصيب أحد الأشخاص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من الخدمات المعنية على الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، يفيد بوقوع حادث تصادم وإصابة شخص، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة ما أسفرعن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مالك السيارة.