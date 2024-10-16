ضبط مستريحة الشهادات الدراسية المُزورة في مدينة بدر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة لإدارتها كيان تعليمي وهمي بمنطقة بدر ، والإحتيال على المواطنين من خلال ادعاءها منحهم شهادات دراسية مقابل مبالغ مالية ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات)، بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات دراسية مقابل مبالغ مالية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل فى العديد من الشركات والموسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وعُثر بمقر الكيان المشار إليه على عدد من المطبوعات الدعائية للكيان، كمية من الكروت الشخصية بإسم مالكة الكيان.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.