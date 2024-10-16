مفتي لبنان: الاحتلال الإسرائيلي لا يقيم لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية وزنًا

قال الشيخ عبداللطيف فايز دريان، مفتي لبنان، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يراعي القوانين الدولية والإنسانية ولا يقيم لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية وزنًا.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية استشهاد رئيس بلدية النبطية في غارة إسرائيلية علي جنوب لبنان .

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، 3 غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد غارات مسائية أدت إلى استشهاد 23 شخصا في جنوب لبنان وشرقه.

استشهاد رئيس بلدية النبطية في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية استشهاد رئيس بلدية النبطية في غارة إسرائيلية علي جنوب لبنان.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، 3 غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد غارات مسائية أدت إلى استشهاد 23 شخصا في جنوب لبنان وشرقه.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الطيران الحربي المعادي شن ثلاث غارات متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت، إحداها استهدفت منطقة حارة حريك، وفقا لوكالة وفا.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان ويشن 3 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، 3 غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد غارات مسائية أدت الى استشهاد 23 شخصا في جنوب لبنان وشرقه.

وكالات إغاثة عالمية: شمال غزة يتعرض للمحو.. وإسرائيل لا تسمح بدخول أي مساعدات غذائية

أكدت منظمة أوكسفام و37 وكالة إغاثة عالمية أنه منذ الأول من أكتوبر لم تسمح إسرائيل بدخول أي مساعدات غذائية إلى شمال غزة وتعرض المدنيين للتجويع وتقصفهم في منازلهم .

وأضافت المنظمة أنه لا ينبغي إجبار المدنيين على الفرار لتلقي المساعدات ويجب حماية الذين يختارون البقاء في منازلهم بموجب القانون الدولي.

وأشارت أوكسفام و37 وكالة إغاثة عالمية أخرس أنه لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي بينما ترتكب الحكومة الإسرائيلية الجرائم بحق الفلسطينيين.

وأكدت أن شمال غزة يتعرض للمحو وعلى قادة العالم إنهاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل على الفور.