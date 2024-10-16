انطلاق حملة "عودة للمدارس" ضمن مبادرة "بداية" بمستشفى شفاء الأورمان

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان ،عن انطلاق وتفعيل مبادرة "عودة المدارس" للموسم الدراسي الجديد لبدء سلسلة زيارات المدارس على مستوى محافظة الأقصر لدعم الأطفال محاربين السرطان، وذلك في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان برعاية السيد رئيس الجمهورية.

حضر تدشين مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان السادة مجلس إدارة جمعية الأورمان ومؤسسة شفاء الأورمان.

وتستهدف مبادرة "عودة المدارس" تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال توفير فرص متساوية للتعليم لجميع الأطفال، وتعزيز دور المجتمع الأهلي في دعم التعليم لدعم الأطفال محاربين السرطان وأيضا حملات التوعية الصحية والتثقيفية للاطفال، وكذلك توزيع الشنط المدرسية على الأسر الأولى بالرعاية لمساعدة الطلاب ودعمهم في مسيرتهم التعليمية خاصة في المناطق الريفية.

ووجه السادة مجلس إدارة جمعية الأورمان ومؤسسة شفاء الأورمان الشكر لكل وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر الدكتور صفوت جارح عبد العظيم ، والمدير العام بالمديرية هشام عبد الستار، الموجه العام/ أمير عبد الرسول على التنسيق المستمر مع إدارة المستشفى وعمل جداول الزيارات لكل إدارة تعليمية خلال الفصل الدراسي الأول والثاني وحرصهم على دعم مرضي السرطان في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان.

وتوجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان بالتهنئة للطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، وكذلك ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية بداية تدعم محاربين السرطان دعما كاملا كما أنها تعد حافز للطلاب للاجتهاد والتميز، وكذلك تستهدف المبادرة خلق بيئة تنافسية هادفة بين الطلاب؛ كما أنه يحفز الطلاب على الاجتهاد، ويعكس في الوقت ذاته دعم المستشفى لطلابها وتوفير البيئة الملائمة للتعلم.