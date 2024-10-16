العلاج الروحاني والسحر.. سقوط دجال الـ«الفيس بوك» في قبضة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض علي عاجل لممارسته نشاط إجرامي في النصب والاحتيال علي المواطنين بحجة اعمال السحر والدجل والاستيلاء على أموالهم .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام عاطل بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتف محمول "تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.