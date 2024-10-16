فريق اليد بنادي قارون بالفيوم يواصل انتصاراته وتصدره لمجموعة الصعيد

قدم مجلس إدارة نادي قارون الرياضي بالفيوم، برئاسة المستشار محمود عبد التواب مبارك رئيس مجلس الادارة ، و هاني حمدي الروبي عضو مجلس الادارة مقرر النشاط الرياضي للألعاب الجماعية التهنئة لفريق كرة اليد رجال على تحقيقهم فوزًا مستحقًا على نادي طما بنتيجة 23/24 في مباراة مثيرة استمرت حتى الثانية الأخيرة ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد.

وأشاد المجلس بالأداء البطولي للفريق والجهاز الفني، مؤكدًا فخره بالجهود المبذولة وروح الفريق العالية.

وقد سبق مباراة الفريق الأول فريق المرتبط مواليد 2006 مع فريق مرتبط طما ، وحقق فريق مرتبط نادي قارون انتصارًا كبيرًا على مرتبط طما بنتيجة 23/30، مما عزز من صدارة النادي لمجموعة الصعيد.

وقدم مجلس الإدارة تهانيه للكابتن محمد مصطفى، مدير النشاط الرياضي وللجهاز الفني بقيادة الكابتن محمود عز الدين، رئيس الجهاز والكابتن علاء طرخان، مدرب الفريق الأول

والكابتن محمد بحراوي، مدرب فريق المرتبط 2006 والكابتن عمرو رفعت، إداري الفريق والدكتور وليد يحيى، أخصائي الإصابات والكابتن محمد كمال، مدير التسويق الرياضيوالكابتن ياسر عبد الرحمن، مشرف الأنشطة الرياضية .

وأكد مجلس إدارة نادي قارون على استمرار دعم الفريق في مشواره بالدوري، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات. وأشار المجلس إلى أهمية تكاتف الجهود للحفاظ على الصدارة وإسعاد جماهير النادي في المباريات القادمة.

توقيع بروتوكول تعاون مع شركة سياحة

من جهه اخرى وقع مجلس إدارة نادي قارون الرياضي يوقع بروتوكول تعاون مع “بست إيجيبت ترافيل” لتقديم خدمات الحج والعمرة

أعلن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمود عبد التواب مبارك، موافقته على توقيع بروتوكول تعاون مع شركة “بست إيجيبت ترافيل” للسياحة، وذلك بناءً على اقتراح قدمه هاني حمدي الروبي، عضو مجلس الإدارة.

تهدف هذه الخطوة إلى توفير برامج مخصصة لأعضاء النادي تشمل رحلات الحج والعمرة، حيث سيتمكن الأعضاء من الاستفادة من باقات مميزة وخدمات عالية الجودة مقدمة من الشركة وخصومات لأعضاء النادي.

وأكد المجلس أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرصه الدائم على تقديم أفضل الخدمات لأعضائه في مختلف المجالات.

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