الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان.. 3 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، 3 غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد غارات مسائية أدت إلى استشهاد 23 شخصا في جنوب لبنان وشرقه.

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الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان مبان في ضاحية بيروت الجنوبية بوجوب إخلائها فورا

وكالات إغاثة عالمية: شمال غزة يتعرض للمحو.. وإسرائيل لا تسمح بدخول أي مساعدات غذائية

أكدت منظمة أوكسفام و37 وكالة إغاثة عالمية أنه منذ الأول من أكتوبر لم تسمح إسرائيل بدخول أي مساعدات غذائية إلى شمال غزة وتعرض المدنيين للتجويع وتقصفهم في منازلهم .

 

وأضافت المنظمة أنه لا ينبغي إجبار المدنيين على الفرار لتلقي المساعدات ويجب حماية الذين يختارون البقاء في منازلهم بموجب القانون الدولي.

 

وأشارت أوكسفام و37 وكالة إغاثة عالمية أخرس أنه لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي بينما ترتكب الحكومة الإسرائيلية الجرائم بحق الفلسطينيين.

 

وأكدت أن شمال غزة يتعرض للمحو وعلى قادة العالم إنهاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل على الفور.

 

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