تموين المنوفية: ضبط 9 طن دقيق مدعم محظور تداوله داخل مطحن بالباجور

تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية، من ضبط 9 طن دقيق بلدى مدعم ومحظور تداوله بالأسواق داخل مطحن بإحدى قرى الباجور، وذلك بهدف نخلة، وإعادة تعبئته كدقيـق سياحي فاخر لبيعه للمخابز السياحية لتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة، وذلك بالاتفاق مع أحد متعهدي نقل الدقيق المدعم للمخابز البلدية، وتم ضبط المتهمين وسيارة المتعهد وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

يأتي ذلك استمرارا لجهود محافظة المنوفية المكثفة في إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والمخابز والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر لمواجهة الغش التجاري، وتنفيذاً لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.



ومن جانبه شدد المحافظ، على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطن ضد أى تلاعب.