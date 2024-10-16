جوميز يحدد مع معاونيه برنامج تدريب الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع معاونيه على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

واجتمع المدير الفني مع مع أندري بيكي المدرب العام وأحمد مجدي مدرب الفريق ومحمد علاء محلل الأداء، للحديث عن البرنامج الفني الذي سيتم تنفيذه استعداداً لبطولة كأس السوبر المصري لتجهيز الفريق بالشكل الأفضل.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات صباح غداً الخميس ، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.