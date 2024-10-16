ميسي يعبر عن سعادته بالهاتريك أمام بوليفيا ويؤكد: أشعر كأنني طفل

عبر ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن سعادته الكبيرة بالهاتريك الذي سجله في شباك بوليفيا خلال المباراة التي انتهت بفوز التانجو 6-0 في الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ساهم ميسي بخمس أهداف من أصل الأهداف الستة، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين، مما يعكس تأثيره الكبير على أداء الفريق.

قال ميسي في تصريحات عقب المباراة "من الرائع أن نشعر بحب الجمهور هنا. تأثرت بسماعهم ينشدون اسمي." وأكد أن هذا الحب هو ما يحفزه على تقديم أفضل ما لديه.

أضاف: "أنا سعيد حيث أنا، رغم سني. عندما أكون هنا أشعر وكأنني طفل، لأنني أشعر بالراحة مع هذا الفريق. سأواصل الاستمتاع بهذا ما دمت أشعر بحالة جيدة ويمكنني اللعب كما أريد."

تألق ميسي في المباراة بتسجيله أهدافه في الدقائق 19، 84، و86، مما جعله يصل إلى 110 أهداف مع المنتخب. بدأت المباراة بسيطرة كاملة من الأرجنتين، حيث سجل ميسي ولاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز أهداف الشوط الأول، بينما أضاف ميسي هدفًا آخر في الشوط الثاني مع هدف تياغو ألمادا.

يحتل منتخب الأرجنتين، حامل لقب كوبا أمريكا، صدارة ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن كولومبيا الوصيف بينما يبقى رصيد بوليفيا عند 12 نقطة.