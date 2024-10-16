خبير: التعاون الاقتصادي المصري السعودي مهم.. وهناك رؤية للتنمية بين البلدين

أكد أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي إلى مصر، مهمة للغاية وفي وقت مهم في ضوء اتجاه العالم الى خريطة وتحالفات اقتصادية وأسواق متنوعة، مؤكدًا أن التقارب بين السعودية ومصر كحلقة مهمة جدًا، حيث ان البلدين يمثلان 40% من الناتج المحلي الإجمالي العربي.

التحالف الاقتصادي المصري السعودي

وأوضح أبوبكر الديب في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن قدرات البلدين كبيرة وتحالفهما الاقتصادي يجعل منهم رقم مهم في معادلة التحالفات الاقتصادية، وياتي ذلك عقبد انضمام البلدين لتجمع بريكس الذي ينافس مجموع السبع على مستوى العالم، موضحًا أن هناك عوامل تعمل على التقريب بين مصر والسعودية وهو التفاهم والتناغم والتقارب بين القيادات السياسية والتقارب بين الشعبين وقرب البلدين جغرافيا ما يجعل سلاسل الامداد ميسرة.

حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر

وأشار مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية، إلى أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 33 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023، مشيرً ا إلى أنه ذلك يعكس رؤية البلدين المشتركة للتنمية كما يلعب مجلس الاعمال المصري السعودي واللجنة العليا المشتركة للتجارة دورا مهما في التقارب بين البلدين.

زيارة ولي العهد السعودي لمصر

وتابع الديب قائلا: "زيارة ولي العهد لمصر ستعمل على مضاعفة الاستثمارات خلل الفترة المقبلة والتبادل التجاري حيث سبق هذه الزيارة مباحثات بين الجانبين فيما يعرف بالحوار المالي، ثم زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للرياض الشهر الماضي وجرى خلالها ال إعلان عن ضخ استثمار سعودي حوالي 5 مليار دولار والاتفاق على تذليل العقبات أمام الاستثمارات السعودية في مصر".