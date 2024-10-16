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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إيران: طهران مستعدة لرد حاسم حال أي هجوم إسرائيلي

عباس عراقجي
عباس عراقجي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية انعدام الأمن في المنطقة.

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بايدن: قواتنا ستبقى في المنطقة لحماية مصالحنا من هجمات إيران ووكلائها

 

وحذر وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي من أي تصعيد إسرائيلي جديد بالمنطقة.

 

كما أكد وزير الخارجية الإيراني للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه على الأمم المتحدة استخدام إمكاناتها كافة لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان.

 

وأضاف وزير الخارجية الإيراني للأمين العام للأمم المتحدة أن إيران مستعدة لرد حاسم حال شن أي هجوم إسرائيلي.

 

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