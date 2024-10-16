إيران: طهران مستعدة لرد حاسم حال أي هجوم إسرائيلي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية انعدام الأمن في المنطقة.

وحذر وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي من أي تصعيد إسرائيلي جديد بالمنطقة.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه على الأمم المتحدة استخدام إمكاناتها كافة لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني للأمين العام للأمم المتحدة أن إيران مستعدة لرد حاسم حال شن أي هجوم إسرائيلي.