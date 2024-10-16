بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد مباراة موريتانيا

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن إلى القاهرة قادمة من موريتانيا ، بعد خوض مباراة الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ ، حيث فاز المنتخب المصري بهدف ليحسم تأهله رسميا لبطولة الأمم ، وتصدر مجموعته برصيد ١٢ نقاط جمعهم من الفوز في ٤ مباريات متتالية أمام كاب فيردي و بتسوانا و مباراتي موريتانيا .

ترأس بعثة منتخب مصر في موريتانيا الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .

أنهى مسئولو العلاقات العامة باتحاد الكرة ممثلة في شعبان بسطاوي و شريف عبد العزيز جميع إجراءات وصول واستقبال البعثة وانهاء الإجراءات.