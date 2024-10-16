الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد مباراة موريتانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

 وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن إلى القاهرة قادمة من موريتانيا ، بعد خوض  مباراة الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ ، حيث فاز المنتخب المصري بهدف ليحسم تأهله رسميا لبطولة الأمم ، وتصدر مجموعته برصيد ١٢ نقاط جمعهم من الفوز في ٤ مباريات متتالية أمام كاب فيردي و بتسوانا و مباراتي موريتانيا .

ترأس بعثة منتخب مصر في موريتانيا الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .

أنهى مسئولو العلاقات العامة باتحاد الكرة ممثلة في شعبان بسطاوي و شريف عبد العزيز جميع إجراءات وصول واستقبال البعثة  وانهاء الإجراءات.

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