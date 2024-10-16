حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. تصل ل 38 في بعض المناطق

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم.. يشهد اليوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر، طقس مائل للحرارة في النهار وذلك على السواحل الشمالية وحار على باقي المحافظات، كما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.



درجات الحرارة اليوم 16-10-2024

أما عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات جاءت كالتالي..

درجة الحرارة في القاهرة 21 و 30

درجة الحرارة في بنها 21 و 29

درجة الحرارة في دمنهور 21 و 28

درجة الحرارة في وادي النطرون 20 و 30

درجة الحرارة في كفر الشيخ 20 و 29

درجة الحرارة في المنصورة 21 و 29

درجة الحرارة في الزقازيق 21 و 30

درجة الحرارة في شبين الكوم 20 و 29

درجة الحرارة في طنطا 20 و 29

درجة الحرارة في دمياط 22 و 28

درجة الحرارة في بورسعيد 23 و 28

درجة الحرارة في الإسماعيلية 20 و 31

درجة الحرارة في السويس 21 و 30

درجة الحرارة في العريش 20 و 28

درجة الحرارة في رفح 19 و 27

درجة الحرارة في رأس سدر 21 و 32

درجة الحرارة في نخل 17 و 30

درجة الحرارة في سانت كاترين 16 و 27

درجة الحرارة في الطور 22 و 29

درجة الحرارة في طابا 23 و 30

درجة الحرارة في شرم الشيخ 25 و 33

درجة الحرارة في العلمين 20 و 27

درجة حرارة في مطروح 20 و 26

درجة الحرارة في السلوم 18 و 27

درجة الحرارة في سيوة 18 و 32

درجة الحرارة في الغردقة 24 و 33

درجة الحرارة في مرسى علم 24 و 32

درجة حرارة في الفيوم 20 و 30

درجة حرارة في بني سويف 20 و 31

درجة الحرارة في المنيا 19 و 31

درجة الحرارة في أسيوط 20 و 32

درجة الحرارة في سوهاج 22 و 34

درجة الحرارة في قنا 24 و 37

درجة الحرارة في الأقصر 22 و 37

درجة الحرارة في أسوان 23 و 38

درجة الحرارة في الوادي الجديد 20 و 35

درجة الحرارة في أبو سمبل 23 و 38

درجة الحرارة في شلاتين 24 و 33

درجة الحرارة في حلايب 25 و 30

درجة الحرارة في أبو رماد 23 و 32

درجة حرارة في رأس حدربة 24 و 30.