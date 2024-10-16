أحمد عيد عبدالملك: حسام حسن يتبع أسلوب كيروش

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن إدارة الزمالك كانت حريصة على تجهيز فيديو للاعبين قبل لقاء السوبر الإفريقي من أجل تحفيز اللاعبين، ومن ضمنهم كانت تصريحات محمد عبدالجليل وأحمد بلال

وقال عبر برنامج بوكس توبوكس الذي يبث على فضائية etc: "مباريات الأهلي والزمالك دائما لا يوجد لها معايير معينة، ومن الممكن فوز أي فريق، وهذه هي كرة القدم، وكل مدرب يسعى لاستغلال أي شئ من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف: "هناك بعض الثوابت لدى اللاعبين يوم المباريات منها الأكل والنوم بشكل جيد، والتركيز فقط في الملعب، بعيدًا عن التفاؤل أو التشاؤم، كرة القدم تحتاج للتطوير باستمرار، وكل لاعب يدرك حجم التزاماته".

وتحدث عبدالملك عن لقاء مصر وموريتانيا، قال: "أمر رائع مشاركة 5 لاعبين من المنتخب الاوليمبي، وتوسيع القاعدة مثلما حدث كيروش الذي استعان بعناصر كثيرة في صفوف المنتخب، والذي يصنع "صف ثانٍ"، وفكر حسام حسن دائما هو امكانية الاستعانة بوجوه جديدة ومفاجئة مثلما شارك اسامة فيصل ومحمود صابر وخالد صبحي وأحمد عيد، لم نكن فنيًا في افضل حال لكن في النهاية حققنا مكاسب كثيرة".

وتابع: "كل الأندية مسبقا كانت تضم نجوم مميزة، واللاعب المميز الآن لابد أن يظهر قبل 20 عامًا، على سبيل المثال منتخب اسبانيا اصبح يضم عدد كبير من العناصر تحت 19 عاما، وكلهم يظهروا بشكل اساسي ويقدموا مستوى رائع، لابد من الاعتماد على العناصر الشابة في الأندية ومنحهم الفرصة للظهور".

وأكمل: "حسام حسن قام بضم بعض العناصر الشابة رغم عدم مشاركتهم مع أنديتهم مؤخرا مثل كوكا وأحمد عيد، وهو يدل على ثقته الكبيرة في امكانياتهم، ولكن النتائج تساعده كثيرا في الدفع بهم".

وأكد: "هناك قناعات تغيرت بالفعل لدى حسام حسن، وكرة القدم دائما فيها متغيرات، وبعض اللاعبين قد لا تظهر بشكل جيد مع فرقها، لكن يكون هناك ثقة فيهم من جانب مدربي المنتخبات، ومحمد الشامي تم استبعاده لأنه بعيد عن المستوى المعروف عنه مع المصري مؤخرا".

وأشار إلى أن هناك لاعبين لم تحظى بالمشاركة المستمرة في منتخب مصر وكانوا نجوما في أنديتهم، على رأسهم "وليد سليمان"، كما أن أحمد زيزو من أبرز اللاعبين في الزمالك خلال السنوات الماضية، وهو لاعب مهم ومؤثر والاعتماد عليه يؤكد قيمة اللاعب حتى لو كان بعيدًا عن مركزه. فهو لاعب يتمتع بعقلية جيدة والأهم أن يجد لنفسه مكانا في التشكيلة الأساسية.