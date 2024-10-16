واشنطن: مشاهد احتراق الناس أحياء قاسية عقب قصف إسرائيلي استهدف النازحين وسط غزة

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس ، عن استيائها العميق من مشاهد احتراق الناس أحياء عقب الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الوزارة: "من المرعب رؤية الناس يحترقون حتى الموت في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية". وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوين بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن أبلغوا نظيريهما الإسرائيليين بمخاوف واشنطن العميقة بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير بلينكن أكد في اتصالاته مع المسؤولين الإسرائيليين أن زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يمكن أن تكون خطوة لمرة واحدة فقط، موضحًا: "نعتقد أن إيصال المساعدات إلى غزة أمر ممكن ونعلم أن العقبات اللوجستية يمكن التغلب عليها".

هذا وأفادت مصادر طبية فجر الاثنين بأن عددًا كبيرًا من الفلسطينيين النازحين قُتلوا وأصيبوا بعد قصف الجيش الإسرائيلي للخيام التي كانوا يقطنونها داخل ساحة مستشفى شهداء الأقصى. وبحسب شهود عيان، أدى القصف إلى اشتعال نيران ضخمة في الخيام، وتسبب انفجار أنابيب الغاز في زيادة حجم الكارثة.

من جانبه، أشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف خيام النازحين داخل المستشفى للمرة السابعة على التوالي، ما أسفر عن مزيد من الضحايا والإصابات، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وسط مواجهات عنيفة مع السكان الفلسطينيين. ووفقًا لمصادر محلية، انتشرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي في أحياء المدينة، ونصبت حواجز عسكرية في محيطها.

وأفادت وسائل إعلام عربية بأن الاقتحام تخلله مداهمات لعدد من المنازل، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتفتيشها بشكل دقيق وتخريب محتوياتها. كما تم اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين، دون الإفصاح عن عدد المعتقلين أو هوياتهم.

وذكرت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الجنود الإسرائيليين والشبان الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي للاقتحام، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والمطاطي، إضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع. وأسفرت المواجهات عن وقوع إصابات بالاختناق بين الفلسطينيين جراء استنشاق الغاز، وتم علاج عدد منهم ميدانيًا من قبل الطواقم الطبية.

وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من الاقتحامات المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية، ما يزيد من حدة التوتر في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوتر في مناطق أخرى كقطاع غزة والقدس.