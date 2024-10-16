ضم جيفرسون كوستا واستبعاد الزناري.. ملامح قائمة الزمالك بالسوبر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن قائمة الزمالك لبطولة السوبر المصري، لن تختلف كثيرًا عن قائمة السوبر الإفريقي، وسوف تضم 25 لاعبًا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "جوزيه جوميز المدير الفني، سوف يصطحب محمود الونش رغم عدم الجاهزية وأيضا نبيل دونجا الذي يستكمل تأهيله هناك".

وأضاف: "سوف يتم استبعاد مصطفى الزناري من القائمة نظرًا للإصابة والمدرب يرغب في ضم الغيني جيفرسون كوستا بدلًا منه، وسيف فاروق جعفر ومهاب ياسر، ومحمد عاطف، وسامسون أكينيولا خارج قائمة المباراة".