الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ضم جيفرسون كوستا واستبعاد الزناري.. ملامح قائمة الزمالك بالسوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن قائمة الزمالك لبطولة السوبر المصري، لن تختلف كثيرًا عن قائمة السوبر الإفريقي، وسوف تضم 25 لاعبًا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "جوزيه جوميز المدير الفني، سوف يصطحب محمود الونش رغم عدم الجاهزية وأيضا نبيل دونجا الذي يستكمل تأهيله هناك".

وأضاف: "سوف يتم استبعاد مصطفى الزناري من القائمة نظرًا للإصابة والمدرب يرغب في ضم الغيني جيفرسون كوستا بدلًا منه، وسيف فاروق جعفر ومهاب ياسر، ومحمد عاطف، وسامسون أكينيولا خارج قائمة المباراة".

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