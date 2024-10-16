هيئة الميناء تنقذ عروس البحر المتوسط من الاختناق المرورى بالاسكندرية

اكد اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بناء وتشغيل 3 كباري للربط المباشر بين بوابات الميناء ومحور المشير أبو ذكرى، لتخفيف العبء المروري على محافظة الإسكندرية ومنع تكدس الشاحنات بطرقها، وكذا الدور المُجتمعي في مجال التدريب وتوفير فرص عمل وحماية البيئة البحرية والتحول إلى ميناء أخضر.

جاء ذلك خلال لقاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مع وفدا وكالة المدن والأقاليم المتوسطية المستدامة الفرنسية AVITEM، برئاسة مديرة الوكالة، ويضم جنسيات متعددة فرنسية وإيطالية ومغربية وجزائرية وتونسية ومصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الوكالة المتخصصة في تنمية منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي المساهمة في إنشاء مجتمع من التنمية المستدامة والتضامن على نطاق البحر المتوسط وصياغة نماذج جديدة قادرة على مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه بلدان حوض البحر المتوسط وتنمية المشروعات ومكافحة تغير المناخ والتكيف معه، والحاجة إلى مراعاة الأمن الصحي، والمرونة، والتماسك الاجتماعي والإقليمي.

وقد كان في استقبال الوفد اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء بحري هشام صفوت نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والمتخصصين بالهيئة، إذ حرصا على نقل ترحيب الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وتوجيهاته نحو تعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الخبرات العالمية في مختلف المجالات.

وشملت المناقشات الرؤية الاستراتيجية لميناء الإسكندرية ومنظومة الموانئ البحرية المصرية والمشروعات التطويرية والتوسعية بالميناء وإمكانياتها وقدراتها الاستيعابية وكذلك فقد تم التركيز على الدور المجتمعي للميناء ودوره في دعم أنشطة محافظة الإسكندرية من خلال بناء وتشغيل ثلاث كباري للربط المباشر بين بوابات الميناء ومحور المشير أبو ذكري وذلك لتخفيف العبء المروري على المحافظة ومنع تكدس الشاحنات بطرقها، وكذا الدور المجتمعي في مجال التدريب وتوفير فرص عمل وحماية البيئة البحرية والتحول إلى ميناء أخضر.

كما شملت الزيارة عرض مشروعات الميناء وخططها وجولة ميدانية إلى متحف الميناء التاريخي ومحطة الركاب البحرية وبعض أرصفة الميناء ثم زيارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض والتي يتم إدارتها من خلال شركة TMT والتي تضم تحالف شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وخط CMA CGM الفرنسي أحد أكبر الخطوط العالمية حيث تم عقد اجتماع مع الإدارة التنفيذية للشركة وإبراز دور المحطة في تعزيز حركة تداول البضائع والسفن وخاصة الترانزيت بميناء الإسكندرية منذ افتتاحها رئاسيا في يونيو 2023 وحتى الآن.

جرى اختتام الزيارة بجولة ميدانية على أرصفة تحيا مصر إذ توجه الوفد بخالص الشكر إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على الاحترافية في أداء الأعمال وأشادوا بما تشهده من تطورات في مختلف الأصعدة سواء من الناحية التشغيلية أو معايير أداء الأعمال وارتباطها بالنقل متعدد الوسائط وضمان سلاسة الإجراءات والدور المجتمعي المتميز للميناء كما تم الإتفاق على استمرار التنسيق لوضع أسس قوية ومحددة للتعاون والمنفعة المشتركة.