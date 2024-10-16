منتخب تونس يفلت بتعادل ثمين أمام جزر القمر في تصفيات الكان

إنتهت مباراة منتخب تونس امام مضيفه جزر القمر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب فيليكس بوانيي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلى لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

الشوط الأول

إنتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم الهجمات المتبادلة من كلا الجانبين اللذان بحثا عن خطف هدف مبكر.

تبادل منتخب تونس السيطرة والإتسحواذ في وسط الملعب مع جزر القمر الا ان الطرفان لم يصلا بفرص محققة للتهديف.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني أشعل جزر القمر المباراة مبكراً بعدما أحرز قائده فايز سليمان هدف التقدم في الدقيقة 59 بضربة رأس رائعة.

إنتفض منتخب تونس بعد الهدف وضغط هجومياً بحثاص عن غدراك هدف التعادل قبل نهاية المباراة.

وفي الدقيقة 68 نجح قلب الدفاع ياسين مرياح في إدراك التعادل لمنتخب تونس بعد متابعة مميزة لكرة عرضية داخل المنطقة.

حاول المنتخب التونسي خطف هدف الفوز باللقاء دون جدوى لتنته المباراة بالتعادل بنتجية 1-1.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن جزر القمر الوصيف.