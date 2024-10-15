إسبانيا تقسو على صربيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

حقق المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الصربي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.



تقدم اللاعب إيميرك لابورت بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء، بينما ضاعف النتيجة المهاجم ألفارو موراتا في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وأحرز ثالث الأهداف اللاعب ألكس باينا في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز إسبانيا بثلاثية نظيفة.

واستطاع المنتخب الإسباني السيطرة على مجريات المباراة، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 68%، مقابل 32% لصالح صربيا.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد المنتخب الإسباني للنقطة العاشرة في صدارة ترتيب مجموعته، بينما يتجمد رصيد صربيا عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.

وكان المنتخب الإسباني قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - إيمريك لابورت - دانييل فيفيان - بيدرو بورو.

خط الوسط: فابيان رويز - مارتين زوبميندي - بيدري - ميكيل ميرينو

خط الهجوم: ألفارو موراتا - ميكيل اويارزابال

