"الدماطي" تعلقيا على سعر عرض شراء دومتي: "الشركة اتظلمت في تقييمات ضعيفة"

قال محمد الدماطي الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي على صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي" فيس بوك" تعقيبا على عرض الشركة الدنماركية للاستحواذ على أسهم شركة" دومتي" أن سعر المقدم من الشركة الدنماركية يشير إلى قيمة الشركة الكبيرة .

وتابع " اد اية دومتي اتظلمت في تقييمات ضعيفة و سعر سهم منخفض علي مدار ٨ سنوات من الطرح و في كل الاحوال أنا فخور بالنقطة اللي وصلنا ليها في ظروف اكيد مش سهلة"

كانت الشركة الدنماركية قد أصدرت بيانا منذ ساعات تعرض شراء سهم "دومتي" مقابل 31.48 جنيه، بما يمثل علاوةً بنسبة 74% على سعر إغلاق السهم اليوم عند 18.03 جنيه. ويقيّم الشركة عند 8.9 مليار جنيه (183 مليون دولار).

أضاف الدماطي أن الخطط التوسعية للشركة مستمرة بزيادة خطوط انتاج و شراء ارض جديدة سواء تمت الصفقة او لم تتم .