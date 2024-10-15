أحدث صيحات فساتين العروس من أسابيع الموضة

يتزامن أسبوع موضة في عواصم العالم مع صدور الكثير من الصيحات التي تهم العروس سواء التي تتعلق بإطلالتها كالفساتين أو بالأكسسوارات التي تزينها، ومن العروض تستوحي العروس إطلالتها وتختار ما يناسبها من صيحات تتعلق بالفساتين والأكسسوارات.

ومع اختتام أسبوع الموضة العرائسي لخريف 2025 نرصد لك ما حمل هذا الأسبوع من تصاميم طرحات وأكسسوارات.



أصبحت تفاصيل الأكمام المطرزة والطويلة التي شاهدناها في عروض المصممة Ines Di Santo هي الأكثر حضوراً، فقد رصدنا لك عروس خريف 2025 من هذه العروض الأكمام المطرزة التي تزين إطلالتك بأجمل وأبهى طلة.

أما القفازات التي كانت الأكثر أناقة لم تعد بألوان عادية أو أقمشة مألوفة بل اعتمدت المصممة على القفازات المصنوعة من الجلد وذات الألوان البعيدة كلياً عن توقعاتنا كالزيتي، حتى أن أكسسوارات العروس عادت بنا إلى عصر الملكة فيكتوريا حيث اختارت المصممة المجوهرات الكبيرة ذات الأحجار الضخمة التي زينت الخواتم والسلاسل وحتى الأقراط.



وتنوعت اكسسوارات العروس بين القفازات المطرزة إلى الطرحة الطويلة المطرزة التي تليق بالعروس الرومانسية والعصرية التي تحب التصاميم الملفتة والبعيدة عن التقليدية.

وركزت تصميمات الطرح على التطريزات البارزة التي تجعل العروس تطل بين ضيوفها كأميرة متلألئة.

واتجهت المصممة مونيك لولييه نحو الفساتين العصرية أو حتى الفساتين المنفوشة الكبيرة تبقي على تصاميم الطرحات الرومانسية التي لا تتغير مهما كان شكل الفستان، فركزت في معظم تصاميمها على طرحاتالتول الطويلة التي تلامس الأرض.



ومن هنا يمكن أن نستنتج مهما كان شكل فستانك كبيراً أو ناعماً بسيطاً أو مطرزاً أبقي على تصميم الطرحة الناعة البعيدة عن التطريزات كي تحافظي على جمال وأناقة إطلالتك.

