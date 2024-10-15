وزير التموين يقبل استقالة رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

علمت" الوفد " أن عادل رشدى رئيس شركة النيل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تقدم اليوم باستقالته لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، وتم قبول الاستقالة .

يذكر أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية كان يتبعها جميع المجمعات الاستهلاكية بعد ضم شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية إليها، وتم ضم شركتي النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية تحت قيادة عادل رشدى.

والجدير بالذكر أن اللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاميلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قدم استقالته للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعد عمل استمر ٤ سنوات والذى قام بقبول الاستقالة وذلك الأسبوع الماضي.

وعلمت "الوفد" أن الدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية قام بتعيين صلاح فتحي رئيسًا لمجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية خلفًا للواء عصام البديوي .

يذكر أن صلاح فتحى كان يشغل منصب العضو المنتدب لشركة الفيوم للسكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما كان يشغل منصب العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية.