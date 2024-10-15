يد الأهلي يفوز على إيتوال الكونغولي في بطولة أفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق إيتوال الكونغولي بنتيجة 45-14، ليتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ويحجز مقعده في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

‎وأقيمت المباراة على صالة أومني سبورتس، وشهدت المباراة أداءً جيدًا من جانب «رجال يد الأهلي»، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 24-5، وواصل الفريق سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 45-14.

‎وكان «رجال يد الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة السابقة أمام فريق سي إف جي الكونغولي بنتيجة 38-19، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة.

قائمة الأهلي في بطولة أفريقيا لليد

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

الأهلي يعلن تشكيل مجلس شركة الكرة

أعلن النادي الأهلي رسمياً تشكيل المجلس الجديد لشركة الأهلي لكرة القدم، والذي شهد إجراء عدة تغييرات في تشكيله الجديد.

ويضم التشكيل الجديد لشركة الأهلي لكرة القدم كلا من:

أيمن فتحي رئيساً لمجلس الشركة، وأحمد شمس في منصب نائب الرئيس بجانب الثنائي وائد زيادة وأحمد حسام عوض في العضوية.

وشهد التشكيل الجديد خروج كلا من عدلي القيعي وخالد عبد القادر عضو المجلس مع إستمرار أمير توفيق في موقعه كمدير تنفيذي.

الأهلي يواصل الإستعداد للسوبر المصري

على جانب آخر واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا للسوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.

وأدى الفريق تدريبات متنوعة بالكرة، وحرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية، وتوجيه تعليمات خاصة للاعبين.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل مران أمس الإثنين للحديث عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية.

وناقش المدير الفني في اجتماع مصغر مع أعضاء الجهاز المعاون برنامج التدريب والتحضير لبطولة السوبر المصري.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته على ملعب التتش، بعد راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالفريق قبل السفر إلى الإمارات.