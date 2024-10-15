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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

عاجل- "دومتي " تخطر البورصة تلقيها عرضا من شركة دنماركية للاستحواذ على أسهمها

شركة دومتي
شركة دومتي

تلقت البورصة مساء اليوم افصاحا من شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي بشأن تلقيها عرضا من شركة "أرلا فودز" الدنماركية، مالكة علامة الزبدة الشهير "لورباك"، عرضاً غير ملزم لشراء غالبية أسهم شركة "دومتي".

كانت الشركة الدنماركية قد أصدرت بيانا منذ ساعات تعرض شراء سهم "دومتي" مقابل 31.48 جنيه، بما يمثل علاوةً بنسبة 74% على سعر إغلاق السهم اليوم عند 18.03 جنيه. ويقيّم الشركة عند 8.9 مليار جنيه (183 مليون دولار).

تضمن بيان الشركة الدنماركية أنه في حال استحوذت على "دومتي" ستشطبها من البورصة.

كما توقّع أن يستمر كبار الملاك الحاليين لشركة "دومتي"، عائلة الدماطي، كمساهمين في الشركة، وأن يبقى محمد الدماطي في منصب الرئيس التنفيذي.

 

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