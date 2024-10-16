العضو المنتدب لشركة مياه الشرب الدقهلية يتابع تنفيذ مشروع خط ديسط

تفقد المهندس خالد حسين نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بعض مشروعات الشركة.

حيث تابع العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى أعمال تنفيذ مشروع خط مياه الشرب ديسط / كتامة بطول حوالي ٢.٣٠٠ كم قطر ٦٣٠ مم بولي إيثيلين استكمالا لما تم تنفيذه من شربين لقرية ديسط بطول ٧ كم ليصير إجمالي ما تم تنفيذه حوالي ٨ كم .

وذلك لزيادة الضغوط بقري مركز طلخا وذلك بعد تشغيل توسعات مرفق مياه الشرب بشربين بطاقة ٤٣٠٠٠ م٣/ يوم والذي تم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يذكر أنه يجري حالياً الاستعداد لإفتتاح أعمال محطة رأس الخليج بطاقة 17000م3/ يوم وهي أيضاً ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة، وقد وجه العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ب بضرورة دراسة ربط قري ديسط كتامة على الخط الرئيسي المزمع إنشاؤه وأسفرت الدراسة على أن يتم الربط وفقا للكروكي المعلن ,

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، على أن شركة الدقهلية تعمل جاهدة على ضمان توصيل الخدمة لجميع المواطنين.