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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

الشرقية تنظم احتفالية كبرى بالتزامن مع اليوم العالمي للمُسن

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى بالتزامن مع اليوم العالمى للمُسن.

 

اليوم العالمي  للمسن

 بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، وأحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، ومحد الصاق وكي النمديرية، والدكتورة فاتن فتحي مدير إدارة الجمعيات، والمهندس رضا عز مدير إدارة المعلومات، ورضا عبد الواحد مدير إدارة ديرب نجم، ومُديرى نوادي ودور المسنين، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

 

وبدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم تلاوة من آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم، ثم كلمة للمستشار إبراهيم الحمراوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لرعاية المسنين بالشرقية أعرب فيها عن شكره للمهندس حازم الأشمونى لموافقته على إقامة الاحتفالية بالشرقية.

وقدم أحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، شكره لمحافظ الشرقية عن رعايته للاحتفالية، ولجميع من شارك وتعب فى إخراجها، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للمسنين يأتي ضمن فعاليات وزارة التضامن الاجتماعي التي تقدمها لرعاية كبار السن، وتأكيدا منها على دعم الدولة لكبار السن وتقديرا لمكانتهم.

وأعربت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية ، عن مدى إعجابها بفقرات الاحتفالية التى ضمت عددا من الجيل الصغير إلى المسنين، مشيرة إلى أن الإحتفال باليوم العالمى للمسن ماهو إلا لافتة بسيطة لوفاء جيل مهد الطريق إلى الجيل الذى يعقبه، ولازال يدعم أبنائه.

وتضمن الاحتفال فقرات استعراضية وغنائية وبعض المواهب من الشعر والعزف الموسيقى، ثم تم توزيع دروع يوم الوفاء لبعض القيادات من مسئولى المسنين تقديرا على جهدهم المبذول فى مجال خدمة المسنين.

   

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