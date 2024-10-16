ندوة تثقيفية عن كيفية مواجهة الكوارث والأزمات بالمنيا

تابعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة، أمس الثلاثاء، تنفيذ مركز شباب العرين البحري، ندوة تثقيفية عن كيفية مواجهة الكوارث والأزمات والتصدي لها، ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة.

وذلك ضمن انشطة المركز لشهر اكتوبر ٢٠٢٤ ، و بمشاركة لفيف من أعضاء مركز الشباب ، وقام بإلقاء الندوة محمد عوض عبد الحليم ، وتطرق المحاضر خلال الندوة إلي الحديث عن مراحل إدارة الكوارث والآزمات، إجراءات الوقاية منها، إكتشاف إشارات الإنذار التي تنبعث سلسلة من هذة الإشارات، التي تنبئ بإحتمال نشوب الآزمات ،الإستعداد والوقاية ، إحتواء الأضرار والحد منها ، إستعادة النشاط ،التعلم الجيد .

بحضور مديرة مركز شبابالعرين البحري نادية فتحي عبد الحسيب ، ازهار سعيد علي ، مشرف النشاط بالمركز.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوى بقيادة الدكتور رجب عبد العظيم ، وبحضور المنسق الإعلامي لإدارة الشباب والرياضة بملوى.