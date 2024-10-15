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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

التنمية المحلية تتابع جهود المنيا في ازالة التعديات على الأراضي الزراعية

جولة المتابعة
جولة المتابعة

تابعت وزارة التنمية المحلية ،اليوم الثلاثاء ، جهود محافظة المنيا ، بشأن ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والمشروعات التنموية والخدمية.

 

ففي محافظة المنيا ، أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إزالة 109 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية ، وأملاك الدولة، منذ انطلاق المرحلة الأولى للموجة 24 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الممارسات غير القانونية ، والتعامل بحزم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية، وأراضي أملاك الدولة.

 

إلى جانب استرداد 323 فداناً من أراضي أملاك الدولة بمركز سمالوط ، مؤكداً ، أن حملات الإزالة مستمرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية،لاستعادة كافة الأراضي المعتدى عليها وتخصيصها للمشروعات التنموية التي تخدم المواطنين ، وقد تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها ، منذ انطلاق الموجة يوم السبت الماضي الموافق 12 أكتوبر الجاري، ففي مركز ومدينة سمالوط ، تم استرداد 323 فدانا لأراضي أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية لقرية العزيمة.

 

وإزالة 28 حالة تعدِِ بقرى طرفا ، و العزيمة ، و قلوصنا، وفي مركز ومدينة المنيا ، تم إزالة 18 حالة تعدِِ بالبناء على أرض زراعية، بقرى بنى محمد سلطان، وبنى أحمد الغربية، وطوخ الخيل، ونزلة حسين ، وتلة ، ودمشير، والبرجاية، وصفط الخمار، وتم التعامل الفورى في المهد وإزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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