التنمية المحلية تتابع جهود المنيا في ازالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابعت وزارة التنمية المحلية ،اليوم الثلاثاء ، جهود محافظة المنيا ، بشأن ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والمشروعات التنموية والخدمية.

ففي محافظة المنيا ، أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إزالة 109 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية ، وأملاك الدولة، منذ انطلاق المرحلة الأولى للموجة 24 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الممارسات غير القانونية ، والتعامل بحزم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية، وأراضي أملاك الدولة.

إلى جانب استرداد 323 فداناً من أراضي أملاك الدولة بمركز سمالوط ، مؤكداً ، أن حملات الإزالة مستمرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية،لاستعادة كافة الأراضي المعتدى عليها وتخصيصها للمشروعات التنموية التي تخدم المواطنين ، وقد تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها ، منذ انطلاق الموجة يوم السبت الماضي الموافق 12 أكتوبر الجاري، ففي مركز ومدينة سمالوط ، تم استرداد 323 فدانا لأراضي أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية لقرية العزيمة.

وإزالة 28 حالة تعدِِ بقرى طرفا ، و العزيمة ، و قلوصنا، وفي مركز ومدينة المنيا ، تم إزالة 18 حالة تعدِِ بالبناء على أرض زراعية، بقرى بنى محمد سلطان، وبنى أحمد الغربية، وطوخ الخيل، ونزلة حسين ، وتلة ، ودمشير، والبرجاية، وصفط الخمار، وتم التعامل الفورى في المهد وإزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.