الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

السفير المصري يناقش مع رئيس البرلمان الأيرلندي استقدام العمالة المصرية المدربة

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى السفير محمد ثروت سليم، سفير مصر لدى أيرلندا مع Sean O’Fearghail رئيس البرلمان الأيرلندي، حيث عبر رئيس البرلمان عن التقدير البالغ للدور الذي تقوم به مصر في المنطقة وبصفة خاصة ما يتعلق بالأوضاع في فلسطين.
وتناول اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين بما في ذلك تعزيز التعاون على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والقنصلية.

كما تمت مناقشة مختلف القضايا الشائكة على الساحة الدولية، بما في ذلك التطورات الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
ناقش السفير المصري كذلك مع رئيس البرلمان الأفكار الخاصة باستقدام العمالة المصرية المدربة إلى أيرلندا، خاصة في ظل التجربة الناجحة للجالية المصرية في أيرلندا والمشهود لها بالكفاءة والمساهمة الفاعلة في مجتمعاتها.

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