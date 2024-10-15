حنفى نائبًا للرئيس التنفيذى للشئون بالمصرية للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات فى بيان لها للبورصة عن قرار مجلس الإدارة بتعيين وائل حنفى نائبًا للرئيس التنفيذى للشئون المالية.

انضم حنفى للشركة المصرية للاتصالات عام 2002، وتقلد العديد من المناصب حتى عمل رئيسًا لقطاعات الشئون المالية قبل توليه هذا المنصب، كما قاد فريق علاقات المستثمرين فى الفترة من عام 2022 وحتى عام 2024، وشملت مسيرته المهنية بالمصرية للاتصالات، التى تمتد لأكثر من 20 عامًا إدارة العديد من الملفات المالية المهمة، بما فيها التمويل المؤسسي، واستراتيجيات الاستثمار، والتخطيط المالي، والموازنة، وغيرها، حيث أهلته معرفته الواسعة والمتنوعة ومنهجه العملى لإدارة العديد من عمليات الدمج والاستحواذ المعقدة بنجاح من خلال ضمان وضوح الرؤية والتدقيق المالى والدقة فى اتخاذ كافة القرارات، ما أسهم فى تعزيز العلاقات مع المستثمرين ومشغلى الاتصالات والموردين.

تخرج وائل حنفى من كلية التجارة بجامعة حلوان، وحصل على شهادة المحاسب الإدارى المعتمد (CMA).