صحف عبرية: اعتراض 3 أهداف جوية في منطقة طبريا دون تفعيل صفارات الإنذار

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم أن الجيش الإسرائيلي تمكن من اعتراض ثلاثة أهداف جوية في منطقة طبريا شمال فلسطين المحتلة ، دون أن يتم تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة.

وأفادت الصحيفة أن الأهداف الجوية التي تم اعتراضها كانت تحلق في المجال الجوي للمنطقة، فيما لم تصدر أي تفاصيل عن مصدر هذه الأهداف أو طبيعتها. كما لم تذكر الجهات الرسمية في الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت هذه الأهداف تشكل تهديداً مباشراً على المنطقة أو ما إذا كانت مرتبطة بالتصعيد العسكري الحالي في الحدود الشمالية.

وأوضحت "يسرائيل هيوم" أن عملية الاعتراض تمت بنجاح من قبل وحدات الدفاع الجوي الإسرائيلية، دون وقوع أي أضرار أو إصابات في المنطقة. واعتبرت هذه العملية جزءاً من استعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهة التهديدات الجوية المتزايدة في ظل التصعيد العسكري المستمر على عدة جبهات، خاصة مع تصاعد التوترات في الشمال على الحدود مع لبنان وسوريا.

في الوقت ذاته، أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي عزز من جاهزيته في منطقة الشمال تحسباً لأي تطور محتمل، سواء من جانب "حزب الله" في لبنان أو من أي تهديدات أخرى قد تنطلق من الأراضي السورية.

وتأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه الشمال الإسرائيلي توتراً عالياً مع استمرار المواجهات المسلحة بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، والتي اندلعت في إطار الصراع الإقليمي المتزايد الذي بدأ بعد إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في غزة.

وزارة الصحة اللبنانية تكشف حصيلة ضحايا "العدوان الإسرائيلي" على لبنان

كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن الحصيلة الإجمالية لضحايا "العدوان الإسرائيلي" على لبنان حتى يوم أمس الاثنين، مشيرة إلى تزايد أعداد الشهداء والجرحى بشكل مستمر منذ بدء الهجمات.

وفي بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، جاء فيه أن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:

- جنوب لبنان : 11 شهيدًا و48 جريحًا.

- النبطية: 6 شهداء و31 جريحًا.

- البقاع : 3 شهداء و21 جريحًا.

- بعلبك – الهرمل : 18 جريحًا.

- الشمال : 21 شهيدًا و6 جرحى.

وبذلك، بلغت حصيلة يوم أمس 41 شهيدًا و124 جريحًا وفقًا لبيان الوزارة.

أضاف البيان أن الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ اندلاعه ارتفعت إلى 2350 شهيدًا و10906 جرحى حتى يوم أمس، مشيرًا إلى أن الأوضاع تزداد سوءًا مع استمرار الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على مناطق متعددة في لبنان.

اندلعت المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" منذ عام، عندما بدأ الحزب بإطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل دعمًا وإسنادًا لغزة في ظل الحرب التي تشهدها المنطقة، والتي تفاقمت بعد إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت العمليات العسكرية بشكل كبير، حيث استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، جنوب لبنان، وسهل البقاع، وأغتالت عددًا من كبار قادة "حزب الله". من جهة أخرى، يستمر "حزب الله" في إطلاق صواريخ يومية على إسرائيل، ويتصدى لمحاولات توغل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

مع استمرار العمليات العسكرية، تتزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني المتدهور في المناطق المستهدفة، حيث تواجه المستشفيات والمرافق الصحية تحديات كبيرة في تقديم العلاج للجرحى وتلبية الاحتياجات الطبية في ظل تواصل الهجمات والغارات الجوية.