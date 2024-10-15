LG تعيد تقديم علامتها التجارية المُحدثة

حققت شركة إل جى إلكترونكس تقدماً ملحوظاً فى في السوق العالمية مؤخراً، من خلال إتباع إستراتيجيات مبتكرة لإعادة تقديم علامتها التجارية المُحدثة، لتضمن مكانتها المُستحقة كأحد أهم العلامات التجارية الرائدة عالمياً.

احتلت شركة إل جى المرتبة ال97، بقيمة علامة تجارية تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار أمريكي، بناء على تقرير أفضل العلامات التجارية العالمية للعام الحالي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية Interbrand يوم 10 أكتوبر 2024.

يقوم تقرير Interbrand لأفضل العلامات التجارية العالمية بتحديد قيمة العلامة التجارية من خلال تحليل شامل للأداء المالي للشركة، دورالعلامة التجارية وقوتها، مع وضع عوامل مثل الإتجاه، التفاعل و الصميمية فى الإعتبار.هذا و كونها أحد اهم الرواد فى مجالها، تُعتبر معايير تقييم Interbrand المعتمدة من ISO الأكثر مصداقية فى مجالات التسويق و الترويج للعلامات التجارية العالمية.

وكانت قيمة علامة إل جي التجارية قد شهدت إرتفاعًا عالمياً ملحوظًا خلال العام الماضى، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في الأداء المالى، إدارة الأعمال وتنافسية العلامة التجارية مقارنة بالفترة الماضية. فارتفعت قيمة العلامة التجارية ل"إل جي" بنسبة 38.7% على أساس سنوي، مع تسجيل علامات جيدة جداً في الفئات الخاصة بدور العلامة التجارية وقوة تأثيرها.

يعيد تقرير Interbrand لأفضل العلامات التجارية العالمية هذا التقييم الإيجابي إلى رؤية إل جى الواضحة كشركة لحلول الحياة الذكية ونموها المستدام من خلال إستكشاف أفاقاً وفرصاً جديدة.

وذلك بالإضافة إلى قيام الشركة بوضع إستراتيجياتها الخاصة بالترويج لعلامتها التجارية لضمان التفاعل المستمر مع عملائها، من خلال الإعتماد على الوسائل واللغة المناسبين للتواصل مع الجمهور المستهدف للعلامة التجارية.

كما أعلنت شركة إل جى إلكترونكس خلال شهر يوليوالعام الماضى عن رؤيتها للتحول إلى شركة لحلول الحياة الذكية، من خلال المساهمة في تعزيز السعادة والراحة والرفاهية لعملائها من خلال تقديم منتجات توفر لهم تجارب مميزة فى بيئات مختلفة مثل المنزل، المساحات التجارية، وسائل التنقل والعوالم الافتراضية.

ومنذ أن بدأت رحلة التحول ارتفعت قيمة العلامة التجارية ل إل جي بشكل ملحوظ، من حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي في 2022، لأكثر من 6.5 مليار دولار في 2024.

كما أشاد تقريرInterbrand بمبادرة إل جى لإعادة إكتشاف و تقديم علامتها التجارية، و التي تهدف إلى تعريف إل جي كعلامة تجارية شابة وديناميكيةذات صلة مع عملائها من مُختلف االمناطق والأجيال.

ولتحقيق ذلك، قامت إل جى بتوحيد رسالتها تحت وعد العلامة التجارية و شعارها العالمى “life’s Good”، كما قامت بضمان تبني تلك الرسالة و تحقيقها من قبل كافة المؤسسات التابعة للشركة فى جميع انحاء العالم و دمجها في كل نقطة تواصل مع العملاء. و يشمل ذلك إعادة تعريف هوية العلامة التجارية وتعبيرها المرئي. فيعكس الشعار العالمى للشركة “life’s Good مهمتها الأساسية و هى مساعدة عملائها على الإستمتاع بلحظات الحياة الثمينة من خلال منتجاتها الذكية، الخدمات التى تقدمها و وسائل الإتصال الخاصة بها. وفى العالم الرقمى، يتفاعل رمز العلامة “Face of the Future”، مع العملاء بإبتسامة ودية، مما يعزز شعور الإتصال من خلال تعبيرات رقمية متنوعة.

وبجانب ذلك، تقوم إل جى بإطلاق حملات تسويق و فعاليات مفاجئة لدعوة العملاء المستقبليين، وخاصة الجيل Z، للتفاعل مع العلامة التجارية من خلال وسائل التواصل الرقمية و التقليدية.

كما تهدف حملة الشركة العالمية “Optimism your feed” 1 إلى نشر الإيجابية من خلال خوارزميات الإنترنت، مشجعةً على حياة أفضل بنظرة متفائلة. و جذبت هذه المبادرة اهتمامًا كبيرًا، حيث حققت أكثر من 1.8 مليار مشاهدة خلال شهرين من إطلاقها على منصات مثل يوتيوب وتيك توك.

و علاوة على ذلك، تنوى إل جى مواصلة جهودها فى سبيل تعزيز التواصل و التفاعل مع الجيل Z من خلال إنشاء مساحات تجربة للعملاء غيرمتصلة بالإنترنت تعكس إهتمامات الشباب، مثل أسلوب الحياة، الألعاب والموسيقى.

و كان قد تم التعرف على إل جي سابقًا كواحدة من أفضل 100 علامة تجارية عالمية لثلاث سنوات متتالية من 2005 إلى 2007.

قال ويليام تشو، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي لإلكترونكس: "نحن نتطور و نتحول من شركة رائدة في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الإستهلاكية إلى شركة لحلول الحياة الذكية.

وكجزء من هذا التحول، بدأنا بتحديث وإعادة تقديم علامتنا التجارية إستنادًا إلى وعدنا الدائم، “Life’s Good”. وفي هذه اللحظة التاريخية من التحول التجاري، نحن فخورون بأن يتم تعرفينا كواحدة من أفضل 100 علامة تجارية عالمية، وهو دليل على قوتنا في العلامة التجارية و فرصتنا للتوسع".

وعلى المستوى المحلى، فقد ساهمت إل جى مصر فى هذا الإنجاز العالمي من خلال العديد من الأنشطة التى جعلت العلامه التجارية الرائدة أكثر انتشاراً، كما أكسبتها مزيدا من الأفضلية لدى العميل المصرى.

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