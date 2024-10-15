مياه الفيوم تطلق حملة غسيل الأسنان بمدارس الفيوم

ضمن مبادرة «بداية» ..

أطلقت اليوم الثلاثاء، إدارة التوعية فى شركة مياه الفيوم، حملة غسيل الأسنان داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية المستهدفة من مشروع صحتهم مستقبلهم، والذي يتم دعمه عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” ضمن المبادرة الرئاسية «بداية لتنمية وبناء الإنسان»، والتي تستمر لمدة ٢١ يوماً متصلة يتم خلالها تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية داخل المدارس وتفعيل دور الإذاعة المدرسية بطابور الصباح وتشجيع الأعمال الفنيه والإبداعية لدي التلاميذ، وذلك بناءًا علي تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

وقال "النجار" أن الحملة تستهدف أكثر من ٢٥٠ ألف تلميذ داخل ٢٥٠ مدرسة ابتدائية موزعة علي جميع الإدارات التعليمية، من أجل حث التلاميذ على مواظبة غسيل الأسنان والاعتناء بها نهاراً وليلاً علاوة علي النظافة الشخصية والنظافة العامة وطرق ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي وتنفيذ مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تتعلق بالحملة منذ إطلاقها حتي الانتهاء منها، والتي تستمر علي ثلاثة أسابيع متتالية حيث تم توزيع أكثر من 250 ألف علبة معجون و 250 ألف فرشاة أسنان و 250 بوستر علي جميع التلاميذ لضمان تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها .

تفقد رافع قرية كحك



وفى وقت سابق تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، مشروع إنشاء خزان ورافع مياه كحك قُبيل افتتاحه بسعة تخزينية ٧ آلاف م٣ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري .

وأوضح: أن الخزان يضم مبنى للطلمبات، ومبنى للكلور، ومبنى إداري، وخزان مياه الشرب الرئيسي، ويخدم الخزان حوالي ٥٧ ألف نسمة، بمنطقة قرية كحك وضواحيها.

وأضاف: أن الخزان سيقضي على مشكلة ضعف المياه نهائيًا بمنطقة كحك وتوابعها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والذي يعد انعكاس لأهداف المبادرة لتحسين نوعية الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية لسكان القري المحرومة والأكثر احتياجًا، ومردود لاهتمام الدولة والقيادة السياسية في التنمية المستدامة بالريف المصري وتقديم الخدمات بالشكل الذي يليق بالمواطنين ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يعد الخزان إضافة قوية لمشروعات البنية التحتية بالمحافظة

رافق رئيس الشركة فى الزيارة المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه، والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات، والمهندس علي عبد العاطي مدير صيانة شبكات مياه مركز يوسف الصديق، والمهندس أحمد علي رئيس مركز صيانة شبكات مياه ابشواي، ومهندسي الاشراف والتنفيذ بالمواقع.

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