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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

السيطرة على حريق في موقع لتجميع قش الأرز بالفيوم

موقع الحريق
موقع الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق هائل شب في موقع لتجميع قش الأرز بإحدى قرى مركز اطسا، حيث تصاعدت الأدخنة والنيران لمسافة كبيرة، وتم السيطرة عليها قبل امتدادها للأراضى المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

تفاصيل الواقعة

تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة اطسا، بنشوب حريق هائل في موقع لتجميع قش الأرز بقرية قلمشاة بدائرة المركز.

 

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للأراضى المجاورة، وتم إنشاء فواصل بين الأماكن المشتعلة والأخرى غير المشتعلة لمنع امتداد الحريق على مسافات كبيرة .

 

وتبين من الفحص أن الحريق نشب في موقع لتجميع قش الأرز على مساحة فدان، وأن السبب وراء الحريق  قيام أحد المارة بالقاء عقب سيجارة بالقرب من مكان الحريق دون قصد، وتسببت النيران في القضاء على أكثر من 40 طن قش أرز، تم تجميعها وضغطها في صورة بالات تمهيدًا لنقلها خارج الموقع .

 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق وتولت التحقيق.

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