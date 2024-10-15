اكتشاف أنواع جديدة من الضفادع في مدغشقر

اكتشف العلماء 7 أنواع جديدة من الضفادع في مدغشقر، ويقولون إن أصواتها الحادة تشبه "المؤثرات الصوتية من مسلسل الخيال العلمي التلفزيوني ستار تريك" .

وبحسب صحيفة "اندبيدنت" البريطانية، صرح باحثون من جامعة كوبنهاجن إن الضفادع الموجودة في الغابات المطيرة في مدغشقر تصدر أصوات صفير أثناء التواصل مع الآخرين من نفس نوعها.

ويشبه البعض نداءات الضفادع ببنداءات بعض الطيور أو الحشرات، فإن محبي "ستار تريك" قد يجدونها مشابهة لصافرة "قبطان القارب" وجهاز يسمى "تريكوردر"، حسبما يقول العلماء في دراسة نشرت في مجلة علم الحيوان الفقاري يوم الثلاثاء.

قال ميجيل فينسس، أحد المشاركين في الدراسة: "لهذا السبب أطلقنا على الضفادع أسماء كيرك، وبيكارد، وسيسكو، وجانواي، وآرتشر، وبيرنهام، وبايك - سبعة من أشهر القباطنة من سلسلة الخيال العلمي."

وقال العلماء إن الوصول إلى الضفادع ليس سهلا ويتطلب "القليل من الرحلات" للعثور عليها، وقال الدكتور فينسس: "كان علينا القيام برحلات استكشافية واسعة النطاق إلى أجزاء نائية من الغابات وقمم الجبال".

ويعيش الضفادع بالقرب من الجداول السريعة في المناطق الجبلية في مدغشقر، ويشتبه العلماء في أن الضوضاء العالية في الخلفية في هذه المنطقة قد تكون السبب وراء تطور أصوات الضفادع إلى هذه الدرجة من الارتفاع.

وقال يورن كولر، أحد مؤلفي الدراسة: "إذا كانت الضفادع تنعق مثل ضفادعنا الأوروبية المألوفة، فقد لا يكون من الممكن سماعها على الرغم من صوت المياه المتدفقة من الأنهار التي تعيش بالقرب منها".

ووثّق العلماء نوعًا من الأصوات عالية النبرة التي تصدرها الضفادع تسمى "نداءات الإعلان"، والتي تنقل معلومات حول مدى ملاءمة ذكر الضفدع كرفيق للإناث. ويصدر كل نوع من الأنواع السبعة سلسلة مميزة من الصفارات، مما يسمح للباحثين بالتمييز بينها.

وأكد التحليل الجيني أن كل نوع من أنواع الضفادع السبعة هو نوع مختلف.

ومدغشقر، وهي جزيرة استوائية بحجم فرنسا تقريبًا قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا، هي موطن استوائي لنحو عُشر أنواع الضفادع في العالم.

وقال أندولالاو راكوتواريسون، أحد مؤلفي الدراسة: "لقد بدأنا للتو في اكتشاف القليل من المعلومات المتوفرة في الغابات المطيرة في مدغشقر. ففي كل مرة نذهب فيها إلى الغابة، نكتشف أنواعًا جديدة، وفيما يتعلق بالضفادع، لا يزال هناك عدة مئات من الأنواع التي لم نصفها بعد".