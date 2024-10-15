محافظ الدقهلية يعتمد ترقية شاغلي وظائف المعلمين

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ترقية اعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من الاخصائين الاجتماعيين والنفسيين واخصائي التكنولوجيا والصحافة والاعلام بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.



وقال اللواء"مرزوق" ان اعتماد الترقية لعدد 26325 معلم واخصائي، يأتي وفقا للقرار الوزاري رقم 168 الصادر في سبتمبر الماضي للمستحقين للترقية والذين استوفوا متطلبات الترقية طبقا لاحكام القانون 155 لسنة 2007.



وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن المحافظ، وجه بإتخاذ الاجراءات القانونية والمالية المترتبة علي الترقية، وفقا لقرار وزير التربية والتعليم في هذا الشأن، مشيرًا إلي أن من تم ترقيتهم استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات التي اقرتها الأكاديمية المهنية للتعليم "شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلي طبقا لأحكام القانون المذكور.



هذا وقد أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الرئيس السيسي يولي تطوير العملية التعليمية اهتمامًا بالغًا وأمر بتوفير كافة المقومات لنجاحها، وثمن المحافظ دور وزير التربية والتعليم في دعم وتطوير العملية التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطور العالمي.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة متابعة الاهتمام بالعملية التعليمية في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير التعليم، وبالتنسيق والتعاون مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم .